Com bens bloqueados, Lula passa a receber salário do PT

Hélvio Romero - Estadão Conteúdo A assessoria do PT afirmou que o valor do salário do ex-presidente será declarado à Justiça Eleitoral na prestação de contas do partid



Com os bens bloqueados por decisão judicial, o ex-presidente Lula começou a receber neste ano um salário como dirigente do Partido dos Trabalhadores. A informação foi revelada pelo jornal O Globo, mas o valor da remuneração não foi divulgado.

No PT, o pagamento para um dirigente político sem mandato costuma ser um pouco inferior ao salário de um deputado federal — que hoje está em R$ 33 mil. Além da remuneração, a sigla continuará bancando viagens do ex-presidente para atividades políticas no Brasil e no exterior.

Antes de ser eleito para o Palácio do Planalto, em 2002, Lula também recebia salário do partido. O petista, que atualmente é presidente de honra da sigla, ainda recebe uma aposentadoria como anistiado político, de pouco mais de R$ 6 mil.

Desde 2017, o ex-presidente já teve mais de R$ 80 milhões em bens bloqueados pela Justiça. Depois de ficar 580 dias preso na sede da Polícia Federal pelo caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente foi solto e, desde então, tem reclamado da situação financeira.

Com o dinheiro que receberá do partido, Lula deve alugar uma casa na capital paulista para morar com a namorada, Rosângela Silva.

O PT, assim como a maioria dos partidos, se mantém, principalmente, com recursos públicos oriundos do fundo partidário. Em 2020, a sigla vai receber cerca de R$ 100 milhões — ficando atrás apenas do PSL, que ficará com R$ 110 milhões.

O partido também recebe dinheiro de filiados e de políticos com mandato, que pagam uma taxa mensal.

A assessoria do PT afirmou que o valor do salário do ex-presidente será declarado à Justiça Eleitoral na prestação de contas do partido.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni