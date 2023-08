Com cargo na mira do Centrão, Jean Paul Prates faz balanço do 1º semestre em reunião com Lula

Presidente da Petrobras afirmou que levou a diretoria executiva para expor planos de investimentos e operações que já estão em andamento

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, participa de evento realizado no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro



Após o governo negar que o cargo de Jean Paul Prates esteja em negociação na futura reforma ministerial, o presidente da Petrobras se reuniu com Lula (PT) nesta terça-feira, 1º, para fazer um balanço dos primeiros seis meses à frente da gestão da estatal. À Jovem Pan News, Prates afirmou que levou a diretoria executiva para expor planos de investimentos e operações que já estão em andamento. De acordo com ele, o presidente teria ficado satisfeito com o desempenho da empresa e falou da importância da Petrobras na transição energética, tanto para o Brasil, quanto para a América Latina. Também participaram do encontro o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo Prates, o “clima foi de união e reconstrução” durante o encontro. A Petrobras tem sido cobrada por segmentos da sociedade por conta dos preços dos combustíveis praticados no mercado interno.

Importadores, associações e entidades dizem que a empresa está praticando preços mais baratos do que os parâmetros internacionais, o que é fruto da nova política comercial da companhia. No entanto, de acordo com interlocutores do governo consultados pela Jovem Pan News, o assunto dos preços dos combustíveis não foi pauta da reunião. Teria sido discutida a possibilidade da Petrobras dar a sua cota-parte para o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será apresentado em breve. Projetos da estatal seriam embutidos no programa, como o ​​projeto Rota 3, que tem como objetivo ampliar o escoamento de gás natural dos projetos em operação na área do pré-sal da Bacia de Santos, e a segunda linha da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga