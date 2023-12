Com ‘corte certo’ em último Copom do ano, analistas já projetam Selic em 9% para 2024

Taxa básica de juros deve ser novamente cortada em 0,5 p.p. na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central de 2023, que começa nesta terça-feira, 12

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada do Banco Central do Brasil



A taxa básica de juros (Selic) deve ser novamente cortada em 0,5 p.p. na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de 2023, que começa nesta terça-feira, 12. Atualmente a taxa Selic está em 12,25%. Em entrevista à Jovem Pan News, o economista Gilberto Braga, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec), explicou que todas as condições estão dadas para uma nova redução da Selic porque “os resultados macroeconômicos, tanto externos, quanto internos, confirmam esta previsão”. Os especialistas ainda divergem sobre a duração do ciclo de queda da Selic. Parte deles aposta que há espaço para um declínio até o meio do ano que vem, quando a taxa poderia se aproximar dos 9%. Para o economista e presidente da Associação Brasileira de Investidores (Abradin), Aurélio Valporto, o comportamento da taxa de juros no Brasil está atrelado ao comportamento dos juros nos Estados Unidos, onde também há expectativa de redução.

“Devemos entender principalmente as expectativas baixistas da taxa de juros nas principais economias do mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde se espera uma redução das taxas ainda no primeiro semestre de 2024. Com taxas mais baixas no exterior, elas também podem cair no Brasil sem que se perca a atratividade de investimentos em títulos brasileiros, que apresentam maior risco e por isso devem pagar mais juros”, explicou. A meta do governo para a inflação do ano que vem é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 p.p. para cima ou para baixo, o que é o atual motivo de atenção do Banco Central na condução da trajetória da Selic.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga