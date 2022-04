Com desfile na Sapucaí e feriados em sequência, hotéis do Rio de Janeiro celebram alta procura

Taxa de ocupação deve ficar acima de 90% em alguns bairros da capital fluminense e regiões de todo o Estado

EFE/ Antonio Lacerda Desfile da escola de samba Salgueiro, no Carnaval de 2020 Sapucaí



Os hotéis do Rio de Janeiro vão estar quase com lotação máxima na Semana Santa e no Carnaval. Em algumas regiões do Estado, a taxa de ocupação vai estar acima de 90%, como também em alguns bairros da capital fluminense, que tem os hotéis mais procurados na zona oeste, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e zona sul, esta última principalmente no eixo Copacabana-Ipanema-Leblon. A indústria hoteleira está animada com a alta procura por reservas. A perspectiva é de que os turistas nacionais sejam maioria no feriado, sendo eles principalmente de São Paulo, Minas Gerais e dos Estados do Nordeste brasileiro. Apesar da queda do dólar frente ao real, cerca de 15% nesse ano, viajar para fora do Brasil continua caro e o Carnaval, por outro lado, permanece sendo a festa mais popular do país.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, Alfredo Lopes, comemora as reservas feitas para a Semana Santa e Carnaval. Ele defende inclusive a permanência da ideia de dois carnavais por ano. “Essa fórmula de dois carnaval em um ano só, além de, lógico, ter ajudado muito a retomada nossa, que afinal de contas nós saímos lá de janeiro e vamos até abril com férias, vamos dizer assim, alta temporada, eu acho que é uma fórmula que pode ser repetida nos outros anos, talvez uns dois carnavais, um em fevereiro e um em junho. Está dando certo, o mercado nacional está respondendo muito bem. E a gente chegar próximo de 90% [da ocupação]”, diz

O Carnaval neste ano teve duas datas, uma em fevereiro, quando não houve desfiles e nem blocos, por causa da pandemia da Covid-19, e agora no mês de abril. O calendário carnavalesco na cidade do Rio de Janeiro começa no próximo dia 20 e vai até o dia 30 de abril. O ápice será o desfile do grupo especial das escolas de samba do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí, nos dias 22 e 23. Os desfiles não ocorreram em 2021 por causa da pandemia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga