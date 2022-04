Com destaque para Saúde, indicações para emendas de relator chegam a R$ 21 bilhões

Valor supera os R$ 16,5 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Foram quase 23 mil indicações para as emendas recebidas pela Comissão Mista de Orçamento, que ainda não foi instalada no Congresso



As indicações para emendas de relator chegam a quase R$ 21 bilhões. O valor supera os R$ 16,5 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional. A saúde foi a área com mais pedidos, com total de R$ 9,1 bilhões. Os Estados com maior volume para o setor são Bahia, São Paulo e Maranhão que juntos somam R$ 880 milhões a mais do que o previsto. Além disso, os programas de desenvolvimento regional, que receberam R$ 6,7 bilhões em indicações, precisariam de muito mais do que está previsto, quase R$ 2,5 bilhões. A agricultura recebeu o dobro de indicação: R$ 2 bilhões, tendo apenas R$ 940 milhões, enquanto a educação recebeu menos indicações do que o valor destinado, que é de R$ 960 milhões.

Ao todo, foram quase 23 mil indicações para as emendas recebidas pela Comissão Mista de Orçamento, que ainda não foi instalada no Congresso Nacional. Dos pedidos de recursos, quase 13 mil foram encaminhados por deputados, em um total de R$ 7,2 bilhões. Os senadores enviaram 1.742 solicitações, com valor de R$ 2,2 bilhões. Outros mais de oito mil pedidos são feitos por usuários externos, com R$ 11,2 bilhões. As indicações da população para destinação dos recursos são feitas na plataforma gov.br. Na solicitação, a pessoa precisa indicar o nome e CNPJ da entidade indicada e o valor a ser transferido, além da ação e da justificativa.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor