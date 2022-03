Com destruição de casas, frio vira grande inimigo dos ucranianos em Volnovakha

Bombardeios atingem prédios residenciais e afetam a estrutura de energia e recursos para aquecimento

BULENT KILIC/AFP Dois homens carregam um corpo em um saco para colocá-lo ao lado de outros em um pátio coberto de neve de um necrotério em Mykolaiv, uma cidade às margens do Mar Negro que está sob ataque russo há dias



Blindados russos circulam livremente pelas ruas tomadas por lama e neve em Volnovakha, na Ucrânia, mas não havia muito o que proteger. O intenso bombardeio russo das últimas horas deixou um rastro de destruição na cidade. Nas paredes dos prédios, buracos rodeados pelas marcas da fumaça dos incêndios que se seguiram às explosões. O frio agora é o maior inimigo dos moradores da cidade, já que ficaram sem abrigos e sem recursos. A idosa Lídia sofre com a falta de aquecimento e reclama da situação.

Novas imagens de satélite mostram casas em chamas e crateras à noroeste de Kiev, a medida que tropas russas avançam em direção a capital. Em Mykolaiv, o necrotério não dá mais conta de receber tantos corpos das vítimas do conflito. Entre os mortos estão civis e militares, muitos deixados do lado de fora por falta de espaço. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que mais de 7 mil pessoas foram evacuadas de quatro cidades ucranianas nesta sexta-feira, 11. Um vídeo divulgado pela embaixada americana em Kiev mostra um casal de idosos expulsando três soldados russos do quintal de casa. A gravação registra quando três militares invadem a residência. O casal se aproxima gritando e gesticulando, exigindo a saída dos soldados, que chegam a atirar para o alto, mas desistem e vão embora.

*Com informações da repórter Carolina Abelin