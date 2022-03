Com falta de produtos básicos, embaixada da Ucrânia no Brasil apela por ajuda humanitária

Segundo o representante da instituição, as cidades de Kiev e Mariupol estão sem água, gás e aquecimento

Aris Messinis / AFP Com cidades sendo bombardeadas constantemente na Ucrânia, a chegada de ajuda humanitária fica impossibilitada



O representante da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, voltou a pedir ajuda humanitária para o seu país. Ele confirmou que algumas cidades ucranianas já enfrentam desabastecimento. “Toda a cidade de Mariupol e as cidades próximas à capital, a cidade de Kiev, não têm abastecimento de aquecimento, água e gás. Nenhuma ajuda humanitária pode chegar até lá por causa dos bombardeios russos”, afirmou. O encarregado ucraniano também criticou a postura da Rússia de não cumprir os acordos de cessar-fogo para criar um corredor humanitário e permitir a saída dos civis. As autoridades ucranianas confirmaram que apreenderam junto com os soldados russos documentos que comprovam que os ataques a bairros residenciais na Ucrânia foram planejados com antecedência. “As hostilidades contra os bairros residenciais foram planejadas com antecedência. O que consta um crime contra a humanidade”, disse o representante da embaixada. Neste momento o término da guerra é a prioridade máxima do governo da Ucrânia.

*Com informações da repórter Iasmin Costa