Com faturamento de R$ 19,4 bilhões, turismo nacional tem o melhor início de ano desde 2015

Reprodução/Pixabay/Fotos gratuitas Segmento de aviação foi o principal responsável pela alta no faturamento do turismo nacional



De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), com dados do IBGE, o turismo brasileiro registrou índice recorde de faturamento. Em 2023, foi registrada a maior alta do setor para o início do ano desde 2015. O aumento foi puxado pelo segmento aéreo, que representou 36% do montante. O faturamento do turismo nacional foi de R$ 19,4 bilhões, um incremento de 19,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em entrevista à Jovem Pan News, o assessor-técnico do Conselho de Turismo da Fecomércio-SP, Guilherme Dietze, explicou os fatores que possibilitaram o resultado: “Tem a explicação do aumento expressivo da demanda nesse pós-pandemia. Mas, também por conta do aumento de preço, ou seja, consumidores pagando mais pelo serviço que consumiam no ano passado. Tem um aumento da demanda e, ao mesmo tempo, aumento dos preços”.

Em janeiro de 2023, o setor de transporte aéreo teve a maior alta de faturamento da história, com mais de R$ 7 bilhões, um crescimento anual de 29,5%. O número de passageiros aumentou, no entanto o destaque está na elevação dos preços das passagens aéreas. Para o economista especialista em aviação, Nelson Takeda, os dados mostram um movimento de recuperação do setor, mas ainda com cautela: “O fluxo de passageiros ainda não voltou para o nível pré-pandemia. Parte disso está associado á questão de preços. As cadeias de produção estão se organizando para atender a essa demanda. Em algum momento, lá na frente, imagino que o equilíbrio seja restaurado e, portanto, isso se reflita também nos preços das passagens”. A pesquisa da Fecomércio também demonstrou uma elevação de 18,4% nos segmentos de alimentação e alojamento, com faturamento de R$ 5,69 bilhões, melhor valor para o período desde 2020.

*Com informações da repórter Camila Yunes