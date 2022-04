Com fim de restrições, varejo prevê bom desempenho no primeiro semestre

Em entrevista ao Jornal da Manhã, superintendente de rede de lojas falou sobre as boas expectativas para o semestre e para eventos como a Copa do Mundo

Marcelo Camargo/Agência Brasil Comerciantes devem ter primeiro semestre completo desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020



Com a melhora da pandemia e o fim das restrições, o setor do varejo prevê desempenho positivo no primeiro semestre. Para falar sobre o fechamento desse trimestre para o varejo e sua s consequências, o Jornal da Manhã conversou com superintendente das Lojas Cem, José Domingos Alves. “Evidentemente que os fatores apontados prejudicam e atrapalham os negócios. O ponto positivo desse primeiro trimestre é que há 2 anos, nós não tivemos o trimestre por completo. O comércio fechou nesse período por causa da Covid-19, praticamente se paralisou a economia. Neste ano, pudemos trabalhar os três meses por completo. Eu acredito que, por si só, isso já é uma excelente notícia e com certeza teremos um bom resultado neste trimestre. A tendência é que também aconteça isso no segundo trimestre e fechemos o primeiro semestre de forma positiva”, disse Domingos. Em seguida, o superintendente falou sobre as expectativas para o segundo semestre, que será marcada por grandes eventos, como a Copa do Mundo e as eleições. “Temos a eleição, que por conta da movimentação que vai gerar, vai fomentar a economia. Temos a Copa do Mundo, que já começam a movimentar e consumir, principalmente televisores de tela grande, que eu acredito que vão ocorrer boas vendas neste setor”, disse Domingos, esperando bons resultados neste ano.

