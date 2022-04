Com ovos de Páscoa até 40% mais caros, comércio online é saída para encontrar preços mais acessíveis

04/04/2015- Brasilia - Na véspera da Páscoa, moradores do Distrito Federal lotaram o comércio em busca de chocolates para este domingo. No entanto, preocupados com o orçamento, eles pesquisaram os preços e, em relação a anos anteriores, foram comedidos nas compras. As empresas também adotaram estratégias para conquistar consumidores mais resistentes. De acordo com gerentes de lojas, este ano as promoções para esvaziar o estoque começaram mais cedo.

Ovos de chocolate já ocupam alguns espaços nos supermercados