Com pandemia, Projeto Guri aposta em aulas de música online e expansão do público

Sofia Coelho tem 10 anos e é apaixonada por música. “Eu comecei com a iniciação musical e agora eu escolhi o meu instrumento, que é a flauta transversal.” Ensinar música é a ferramenta de inclusão do Projeto Guri, um programa sociocultural destinado a jovens de todo Brasil. Só na capital e grande São Paulo atende pelo menos 13 mil crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Meninos e meninas podem escolher o instrumento que querem aprender: pode ser bateria, violão, guitarra, contrabaixo, trompete, bandolim, violino e muitos outros. Por causa da pandemia, o guri de São Paulo decidiu lançar uma programação de férias: ao longo do mês de julho, pessoas do mundo todo poderão acessar as aulas que serão transmitidas ao vivo no Youtube e ficarão disponíveis para consulta.

A coordenadora pedagógica do programa Narayani Sri Hamsa explica que todo conteúdo foi elaborado para atender diferentes faixas etárias. “Mesmo não tendo instrumento em casa, os professores dão dicas de como fazer o exercício para treinar a embocadura do instrumento. E também ampliando o universo musical de reportório, conhecendo os estilos, onde que os instrumentos mais atuam, em quais gêneros musicais.” A terapeuta corporal Ana Altenfelder, de 60 anos, toca violoncelo. Ela disse que tem aprimorado conhecimentos através do curso online. “É um instrumento muito próximo da nossa voz, então você também expressa emoção ao tocar. E esse projeto do Guri você volta no vídeo a hora que quiser. Então é um passo a passo mesmo, você não perde. Vai ganhando a continuidade, entendendo o que é necessário para o estudo diário.” O Guri é um programa mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, sob gestão da Santa Marcelina Cultura.

