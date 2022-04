Com presença de Daniel Silveira, ato pró-governo neste domingo será ‘reedição do 7 de setembro’

Manifestação em São Paulo acontece no Dia do Trabalhador e terá a liberdade de expressão como pauta principal, afirma deputado Coronel Tadeu: ‘Avenida Paulista vai estar completamente lotada’

EFE/Fernando Bizerra - 07.set.2021 Expectativa é que a data seja um novo "7 de setembro", em referências aos atos pró-governo realizados em 2021



O Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, será marcado neste ano por manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Entre os bolsonaristas, a expectativa é que a data seja um novo “7 de setembro”, em referências aos atos pró-governo realizados em 2021. “Tem tudo para ser uma reedição de 7 de setembro. Os movimentos estão divulgando bastante. Tenho notícias de pessoas do interior que estão vindo a São Paulo para participar e acredito que a Avenida Paulista vai estar completamente lotada, assim como foi feito no último 7 de setembro”, afirmou o deputado federal Coronel Tadeu, em conversa com o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

O parlamentar mencionou que a principal pauta defendida será a liberdade de expressão, uma vez que a base do governo vê um “avanço inoportuno do poder Judiciário em promover algumas restrições“, especialmente contra os patriotas. “As pessoas estão sendo impedidas de tecer críticas, emitir opiniões e isso tem me preocupado bastante. […] Estou no parlamento vendo as pautas que querem avançar e isso nos preocupa muito, porque aos poucos a esquerda quer cercar a gente com alguma legislação perniciosa, impedindo a gente de dizer o que a gente pensa”, mencionou o deputado federal.

A mobilização de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pró-liberdade de expressão acontece dias após a condenação do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal (STF), justamente por falas proferidas contra ministros da Suprema Corte e instituições. E a expectativa é que o parlamentar, que recebeu indulto penal do presidente e segue em exercício do mandato, participe das manifestações. “Teremos a presença do deputado Daniel Silveira na Paulista também, ele vai vir, vai prestigiar a gente. Tenho notícias que teremos de 12 a 15 caminhões de som na Avenida Paulista, então tem tudo para ser um grande evento”, finalizou Coronel Tadeu.