Com quase 15 mil mortes no Brasil, adoção do bloqueio total avança

EFE / EPA / MOHAMMED BADRA No Brasil, o número de infectados já passa dos 218 mil, com mais de 14.800 óbitos pela covid-19



O Governo do Amapá anunciou, nesta sexta-feira (15), o bloqueio total em todo o estado com restrições de circulação e funcionamento somente de atividades essenciais. As medidas começam na terça-feira (19) e vão valer por 10 dias.

O Amapá é o primeiro estado do país a decretar lockdown em todos os municípios. Segundo o governador, Waldez Góes, o aumento do número de infectados exigiu ações mais duras de isolamento social.

No Tocantins, mais de 30 cidades também serão fechadas para combater o avanço da covid-19 e aliviar o sistema de saúde. A ordem começa a valer às 18 horas deste sábado e deve durar por, pelo menos, 7 dias.

Em Niterói, no Rio de Janeiro, a quarentena que acabaria nesta sexta foi prorrogada até o dia 20 de maio. A prefeitura anunciou que já estuda a reabertura gradual de algumas atividades a partir do dia 21.

Para combater a disseminação da doença, as Forças Armadas intensificaram as desinfecções das áreas comuns de diversas localidades por todo o país. Na capital do Rio, um abrigo que cuida de pessoas sem-teto e com deficiência mental recebeu a visita de membros do exército e da marinha.

Segundo o porta-voz da operação, Rego Barros, cerca de 90 pessoas participaram.

No Distrito Federal, a Justiça autorizou, nesta sexta-feira, a reabertura gradual do comércio. A decisão sugere que flexibilização comece por atacadistas, representantes comerciais e varejistas.

Em São Paulo, um estudo realizado pela USP, Ibope e uma rede particular de laboratórios aponta que o número de pessoas infectadas na capital pode ser até 12 vezes maior que o divulgado oficialmente.

Já são mais de 58.300 confirmados da doença no Estado e 4.500 mortos. No Brasil, o número de infectados já passa dos 218 mil, com mais de 14.800 óbitos pela covid-19.

Graças a pesquisadores do Visual Science, estúdio de visualização biomédica, um modelo 3D do coronavírus foi criado. Cores brilhantes mostram as proteínas codificadas pelo genoma e tons de cinza correspondem às estruturas retiradas pelo vírus da célula hospedeira.

Para Vincent Racaniello, professor do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Universidade Columbia, em Nova York, essas imagens, que ele definiu como “deslumbrantes”, vão ajudar na compreensão da partícula do vírus.

*Com informações da repórter Letícia Santini