Com queda nas internações em São Paulo, Hospital Sírio Libanês fecha UTI exclusiva para pacientes com Covid-19

Encerramento acontece após a unidade ficar duas semanas sem novas internações de quadros graves da doença; redução também é observada na rede municipal de saúde

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo Ao longo da pandemia, o hospital chegou a ter mais de seis mil pacientes, sendo que quase mil ficaram na UTI



O Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, fechou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dedicada exclusivamente ao atendimento de pacientes com Covid-19. O local passou duas semanas sem novas internações de quadros graves da doença, além de registrar números baixos de pessoas infectadas. A partir de agora, casos que precisarem de terapia intensiva, serão internadas em leitos de isolamento. O Sírio Libanês vai continuar a separar os pacientes com sintomas gripais no Pronto Socorro. Ao longo da pandemia, o hospital chegou a ter mais de seis mil pacientes, sendo que quase mil ficaram na UTI. A redução de casos de Covid-19 observada na unidade de saúde tem se repetido na rede municipal. Em São Paulo, a taxa de ocupação de leitos de UTI por pacientes com a doença está em 11%, enquanto nas enfermarias é de 9%.

*Com informações da repórter Nanny Cox