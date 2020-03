Combustíveis ficam mais baratos a partir desta sexta

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com fontes dentro da empresa, o repasse de agora não anula a defasagem de preço que existe nos mercados



Como o Brasil já previa, gasolina e diesel vão ficar mais baratos nas refinarias da Petrobras a partir desta sexta-feira (13). De acordo com agentes do mercado, a redução proposta é de R$ 0,16 por litro de gasolina e R4 0,12 por litro de diesel.

Desde o início da semana, a Jovem Pan frisou que a Petrobras aguardava apenas o momento adequado para promover essa queda dos dois principais derivados do petróleo. Esse momento, ao que parece, chegou.

Bolsas, mercados e cotação do petróleo do tipo Brent vem derretendo em boa parte da semana. No caso do petróleo, principalmente por conta de uma briga pelo volume de produção entre a Rússia e a Arábia Saudita.

Os mercados também estão dissolvendo por conta das consequências do coronavírus — que se espalha dia após dia no Brasil e no mundo. Por isso, a Petrobras se prepara, inclusive, para um eventual ajuste caso os preços continuem caindo no cenário internacional.

De acordo com fontes dentro da empresa, o repasse de agora não anula a defasagem de preço que existe nos mercados.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga