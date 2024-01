Começa a valer nesta segunda-feira o novo salário mínimo de R$ 1.412

Aumento é de 7% em relação ao ano de 2023; beneficiários começam a receber o total reajustado a partir de fevereiro

João Geraldo Borges Júnior/Pixabay Reajuste do salário mínimo é de 7% em relação ao valor de 2023



A partir desta segunda-feira, 1, os brasileiros passam a receber o novo salário mínimo, no valor de R$ 1.412, aumento de 7% em relação ao do ano passado, que era de R$ 1.320. O cálculo já tinha sido adiantado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 27 de dezembro e inserido na previsão orçamentária do governo para 2024. Com a mudança, quem recebe o salário mínimo ou os benefícios vinculados a ele, como seguro desemprego, aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte já recebe esse total reajustado a partir de fevereiro. De acordo com informações que foram divulgadas no meio do ano passado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo serve de referência para 54 milhões de brasileiros, ou seja, um em cada 4. O Dieese calcula que cerca de 23 milhões de pessoas são diretamente atingidas e impactadas no bolso. Como mostrou a reportagem da Jovem Pan, o novo valor representa um aumento de R$ 92 ante ao valor atual (R$ 1.320). A valorização acima da inflação constava em medida provisória enviada pelo presidente Lula em maio ao Congresso, que a aprovou em agosto. O novo valor, então, foi incluído na lei orçamentária para 2024, aprovada pelo parlamento no dia 22 de dezembro. A definição do novo valor deriva de uma fórmula que havia sido adotada durante os governos anteriores do PT, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e a variação do Produto Interno Brito (PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país).

*Com informações do repórter Victor Moraes