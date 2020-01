Comércio prevê prejuízos de quase R$ 20 bilhões com feriados em 2020

Hélvio Romero/Estadão Conteúdo Nas regiões ou ramos de atividade onde a relação entre folha e faturamento é mais elevada, esse impacto tende a ser ainda maior



Um estudo feito pela Confederação Nacional da Comércio afirma que o setor deve ter um prejuízo de R$ 19,6 bilhões por causa dos feriados nesse ano. O valor das perdas é 12% maior do que o registrado em 2019.

Segundo a pesquisa, essa quantia será maior porque haverá mais paralisações em dias úteis.

O estudo cita, por exemplo, que o feriado de Tiradentes caiu em um domingo no ano passado e as comemorações da Independência, de Nossa Senhora Aparecida e de Finados foram aos sábados.

Já em 2020, todas estas datas estão previstas para ocorrer durante a semana, em dias que seriam considerados “úteis” para o comércio.

A única inversão foi na celebração da Proclamação da República. No ano passado, o 15 de novembro caiu em uma sexta-feira, mas agora será em um domingo.

O economista da CNC, Fábio Bentes, explica que os comerciantes têm prejuízo nos feriados porque perdem vendas ou são obrigados a pagar mais pela hora trabalhada pelos funcionários.

“O melhor exemplo no varejo é o segmento do vestuário. No vestuário nós temos uma relação folha-faturamento de cerca de 20%. Nesse segmento podemos dizer que cada feriado nacional gera uma perda de lucratividade de 17% no mês.”

A pesquisa da CNC ressalta que a maior incidência de feriados em dias úteis favorece apenas atividades econômicas específicas, como aquelas ligadas ao turismo — mas conclui que, em média, cada paralisação reduz a rentabilidade mensal do setor comercial como um todo em 8,4%.

Nas regiões ou ramos de atividade onde a relação entre folha e faturamento é mais elevada, esse impacto tende a ser ainda maior.

Os estados de São Paulo, Minas Gerais , Rio de Janeiro e Paraná concentram, juntos, 57% das perdas provocadas pelos feriados.

*Com informações do repórter Vitor Brown