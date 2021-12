Comissão de Turismo da Câmara discute viabilidade das festas de Réveillon e Carnaval no Brasil

Eventos de Ano Novo já foram cancelados em pelo menos 13 capitais brasileiras; chegada da variante Ômicron acende alerta de possível novo surto da Covid-19 no país

SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Realização do Ano Novo e Carnaval preocupam autoridades pelas aglomerações causadas



Após municípios cancelarem a festa de Réveillon e deixarem o Carnaval em dúvida, a Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública, na próxima quarta-feira, 3, para debater a viabilidade das festas. O debate foi solicitado pelo deputado Bacelar (Podemos – BA). Por enquanto, estão confirmados os representantes dos Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais e Municipais do Turismo, da Confederação Nacional dos Municípios e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Gilson Machado, do Turismo, e Marcelo Queiroga, da Saúde foram convidados, assim como o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres.

Diante do cenário de incertezas com a chegada da variante Ômicron, que ainda não se sabe o possível impacto, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste publicou a recomendação para que gestores municipais e estaduais cancelem as festividades de fim de ano e o Carnaval. A cantora Daniela Mercury, símbolo do Carnaval, também informou que não vai se apresentar em Salvador e São Paulo no ano que vem. Pelo menos 4 capitais já cancelaram o Carnaval do ano que vem: Belo Horizonte, Belém, Campo Grande e Fortaleza. Por enquanto, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, Florianópolis e Macapá mantiveram a folia, mas condicionaram ao cenário epidemiológico. Natal e Porto Alegre confirmaram o carnaval, mas a capital gaúcha deve comemorar a data no meio de março. O Réveillon também foi cancelado em pelo menos 13 capitais brasileiras. Florianópolis e Recife cancelaram os shows, mas mantiveram a queima de fogos.

*Com informações do repórter Nanny Cox