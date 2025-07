Comissão do Imposto de Renda na Câmara prevê votação até 15 de julho

Segundo o governo, Arthur Lira ainda não apresentou seu parece a pedido do ministro Fernando Haddad e agora aguarda um sinal verde do Ministério da Fazenda

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, é o relator do texto da isenção do IR



O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), anunciou que o texto sobre a isenção do Imposto de Renda está prestes a ser votado na comissão especial. A declaração foi feita na Câmara dos Deputados, e a expectativa é que a votação ocorra antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. No entanto, o relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL), ainda não apresentou seu parecer, que deveria ter sido divulgado na última sexta-feira. O adiamento ocorreu a pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e agora Lira aguarda um sinal verde do Ministério da Fazenda para prosseguir.

A proposta em questão visa isentar do Imposto de Renda pessoas que recebem até R$ 5.000. Este projeto é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para garantir sua aprovação, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, está articulando para evitar que a recente derrubada do decreto do IOF contamine o andamento do texto. A votação no plenário da Câmara dos Deputados está prevista para agosto, após o retorno dos parlamentares a Brasília.

Caso a proposta seja aprovada, as novas regras de isenção do IR só entrarão em vigor a partir de 2026. O governo está empenhado em garantir a aprovação do projeto até 2025 para cumprir o cronograma estabelecido. A articulação política continua intensa, com o objetivo de assegurar que a proposta não seja prejudicada por embates recentes entre os poderes Legislativo e Executivo. A expectativa é que a votação na comissão especial ocorra em breve, definindo os próximos passos para a implementação da medida.

A isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 5.000 é vista pelo governo federal como uma medida importante para aliviar a carga tributária sobre a classe média e baixa. No entanto, o Palácio do Planalto enfrenta desafios significativos para garantir a aprovação do projeto, especialmente em um cenário político marcado por tensões entre os diferentes Poderes.

*Com informações de Marília Ribeiro