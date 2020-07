Covid-19: Comitê avalia risco de contaminação pelo ar antes de liberar parques em SP

Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress O prefeito da Capital, Bruno Covas, pretende anunciar na sexta-feira (10) a data exata da retomada das atividades nesses locais



Parques urbanos, temáticos e ecológicos. Essas são as três categorias que o governo de São Paulo deve criar para reabrir os parques municipais e estaduais, depois de mais de cem dias fechados.

O prefeito da Capital, Bruno Covas, pretende anunciar na sexta-feira (10) a data exata da retomada das atividades nesses locais. Na terça-feira (7), o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Paulo Menezes, afirmou que as classificações serão criadas para atender protocolos sanitários diferentes.

O coordenador executivo do centro de contingência de São Paulo, João Gabbardo, disse que as pesquisas mostram que o nível de contaminação ao ar livre é pequeno. No entanto, de acordo com ele, o grupo está avaliando qual é o impacto dessa reabertura para novas infecções.

Durante a coletiva de imprensa, o governo informou que a taxa média de isolamento social nas últimas três semanas se manteve em 46,85%. A secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, explicou que os setores que foram reabertos até agora envolvem um número menor de trabalhadores, o que ajudou a manter o distanciamento.

De acordo com o governo paulista, o estado tem cerca de 332 mil casos confirmados da Covid-19 e mais de 16 mil mortes por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram 9.641 novos casos, além de 341 óbitos.

*Com informações da repórter Nicole Fusco