Como o tempo de espera no SUS irá diminuir? Ministro Alexandre Padilha explica programa ‘Agora tem Especialistas’

Iniciativa, lançada na última sexta-feira (30), prevê o uso de toda a estrutura de saúde do país, pública e privada, para ampliar a capacidade de atendimento à população

O governo brasileiro lançou o programa “Agora tem Especialistas” com o intuito de diminuir o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimentos médicos especializados. Para falar sobre o assunto, a Jovem Pan entrevista o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que destacou que a iniciativa irá mobilizar tanto a estrutura pública quanto a privada da saúde, com foco em 10 ações principais. Uma das medidas inovadoras é a utilização de hospitais privados e filantrópicos que possuem dívidas com a União. Esses hospitais poderão trocar suas dívidas por atendimentos médicos especializados, como cirurgias e exames, sem custos adicionais para o SUS. Além disso, planos de saúde que não ressarciram o SUS por atendimentos realizados também poderão quitar suas dívidas oferecendo mais consultas e exames.

O programa também aposta na telessaúde, permitindo que médicos de unidades básicas de saúde se conectem com especialistas, como cardiologistas e dermatologistas, reduzindo em até 30% a necessidade de encaminhamentos para consultas presenciais. Um exemplo prático dessa tecnologia foi uma cirurgia cardíaca em Manaus, acompanhada remotamente por médicos de São Paulo, evitando deslocamentos e agilizando o processo. O ministro Padilha enfatizou que a tecnologia será uma aliada para garantir diagnósticos e tratamentos mais rápidos em todo o país.

“Estamos mobilizando toda a estrutura pública e privada da saúde para diminuir o tempo de espera no atendimento especializado. São 10 ações. Na saúde privada, tem hospitais que tem dívidas com a União que não pagam. São dívidas históricas. Vamos abrir uma forma para que esses hospitais, que ofereçam exames e cirurgias especializados para os pacientes que estão sendo atendidos no SUS. Eles serão atendidos lá, sem precisar pagar. Eles vão conseguir trocar essas dívidas por esses atendimentos”, explicou o ministro sobre o programa “Agora tem Especialistas”.

Além disso, o ministro mencionou que o Brasil continua a bater recordes em transplantes de órgãos e que novas tecnologias e estratégias serão anunciadas para reforçar esse setor. O programa de transplantes é visto como uma extensão do “Agora tem Especialistas”, pois melhora a qualidade dos hospitais e dos serviços oferecidos. A criação de um novo painel nacional que monitorará o tempo de espera para atendimentos especializados também foi destacada, obrigando estados e municípios a fornecerem dados precisos.

A prioridade do programa é garantir diagnósticos e tratamentos rápidos, especialmente para casos de câncer. Para isso, será criado um supercentro de diagnóstico em parceria com o Hospital AC Camargo e o Instituto Nacional do Câncer. Com essas medidas, o governo espera não apenas reduzir o tempo de espera, mas também elevar a qualidade do atendimento médico especializado no Brasil, beneficiando milhões de brasileiros que dependem do SUS.

