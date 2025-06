Companhias aéreas de Israel iniciam repatriação de cidadãos

Prioridade nos voos de é dada àqueles cujas passagens foram canceladas e a casos médicos humanitários

As companhias aéreas de Israel deram início nesta quarta-feira (18) a uma série de operações de repatriação, com a expectativa de trazer de volta ao país dezenas de milhares de cidadãos. O primeiro voo de resgate chegou de Lárnaca durante a madrugada, marcando a segunda operação desse tipo promovida por Israel nos últimos dois anos. A primeira operação ocorreu em outubro, após um ataque do Hamas ao sul de Israel. Naquela ocasião, o aeroporto permaneceu aberto, mas muitas companhias internacionais optaram por cancelar seus voos. Atualmente, o aeroporto está fechado desde a madrugada da última sexta-feira devido à intensificação da Guerra de Gaza.

Quatro companhias aéreas israelenses estão liderando os voos de resgate, enquanto todos os voos de saída de Israel estão suspensos até 23 de junho. Hoje, estão previstos 13 voos da Europa para Israel, sendo nove partindo do Chipre com destino a Haifa e quatro para Tel Aviv, transportando aproximadamente 1.000 passageiros. Além disso, um navio está programado para realizar o percurso entre Chipre e Israel duas vezes nas próximas 24 horas, com capacidade para 2.000 passageiros por viagem. Na quinta-feira, a companhia aérea El Al anunciou a realização de oito voos adicionais partindo de outras capitais europeias, incluindo Budapeste, Atenas, Milão, Roma e Londres.

A prioridade nos voos de repatriação é dada àqueles cujas passagens foram canceladas e a casos médicos humanitários. O Banco Leumi, o segundo maior banco de Israel, organizou um cruzeiro especial para trazer cerca de 2.000 pessoas do Chipre para Israel na segunda-feira. As passagens para o cruzeiro estão sendo vendidas por 600 euros, mas clientes do banco têm a vantagem de um desconto, pagando apenas 300 euros pela viagem.