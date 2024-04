Companhias aéreas estrangeiras cancelam voos ao Irã após ameaça a Israel

Ataque em Damasco, na Síria, foi atribuído a Israel; cerca de 11 pessoas morreram e 7 eram relacionadas a guarda revolucionária iraniana

EFE/EPA/RONALD WITTEK Companhia aérea alemã, Lufthansa, que é uma das poucas companhias ocidentais que tem voo direto para a República Islâmica do Irã cancelou os voos até este sábado (13)



Após a promessa do Irã de retaliar um ataque israelense que matou militares na Síria, empresas aéreas estrangeiras optaram por suspender voos com destino para a capital Teerã (Tehran). A companhia aérea alemã, Lufthansa, uma das poucas companhias ocidentais que tem voo direto para a República Islâmica do Irã, e a Austrian Airlines, cancelaram os voos até este sábado (13). No dia 1° abril, o ataque ao consulado iraniano, em Damasco, na Síria, foi atribuído a Israel. Cerca de 11 pessoas morreram e 7 eram relacionadas a guarda revolucionária iraniana.

Nesta quarta-feira (1o), o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu se vingar de Israel e afirmou uma punição na mesma medida. O Irã, como país, não atacou Israel diretamente, mas sempre utilizou grupos fundamentalistas que representam interesses iranianos, e fazem isso a partir de ouros territórios, como Hamas na Faixa de Gaza. Em uma mensagem publicada no “X” (antigo Twitter) pelos ministros israelenses, foi afirmado que caso esse ataque seja proveniente diretamente do Irã, a República Islâmica também será atacada por Israel.

