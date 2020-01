Conferência para paz confirma cessar-fogo na Líbia

EFE Esta foi a primeira vez em que estiveram reunidos todos os atores relevantes envolvidos no conflito líbio, que já dura cinco anos



Uma conferência internacional realizada neste domingo (19) em Berlim reforçou o cessar-fogo iniciado há uma semana na Líbia.

Organizado pelo governo alemão e pela Organização das Nações Unidas, o encontro contou com a participação de aliados internacionais do governo líbio apoiado pela ONU e representantes das forças rebeldes, lideradas pelo general Khalifa Hafter.

Esta foi a primeira vez em que estiveram reunidos todos os atores relevantes envolvidos no conflito líbio, que já dura cinco anos. No encontro, as partes também se comprometeram em respeitar o embargo de armas decretado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Segundo a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, a conferência sobre a Líbia fez uma importante contribuição aos esforços de paz da ONU. Ela destacou ainda que não existe a possibilidade de uma solução militar, e que é preciso encontrar uma saída política.

*Com informações do repórter Leonardo Martins