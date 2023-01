Confiança da indústria encerrou 2022 com leve queda, aponta estudo da CNI

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria apontou que acesso ao crédito está entre os principais problemas apontados por empresários no último trimestre do ano passado

Pixabay Indústria brasileira fechou 2022 com queda no índice de confiança do empresário



As pequenas indústrias registraram saldo negativo no último trimestre de 2022. São quatro os indicadores que apresentaram queda: desempenho, situação financeira, confiança e perspectiva. Os dados divulgados nesta segunda-feira, 30, fazem parte do Panorama da Pequena Indústria, estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em entrevista à Jovem Pan News, Paula Verlangeiro, analista de políticas e indústria da CNI, destacou o principal gargalo do segmento, o acesso ao crédito: “O índice de situação financeira da pequena indústria tem três subcomponentes, um deles é a satisfação com a margem de lucro, o outro é a satisfação com as condições internas da empresa e o terceiro é a questão do acesso ao crédito. Nesse trimestre, a gente nota que houve uma ligeira queda no índice de situação financeira, com destaque para a insatisfação com o acesso ao crédito. Os empresários de pequeno porte dos três setores relataram dificuldades”.

Outros aspectos foram destacados pela pesquisa, como a carga tributária e a taxa de juros elevada. Porém, o cenário não é só de más notícias. Os resultados de alguns índices são positivos em comparação aos últimos anos e a falta de insumos não afeta mais os negócios, como detalhou Verlangeiro: “A falta ou alto custo de matéria prima deixou o topo do ranking dos principais problemas enfrentados pelo pequeno empresário industrial. Isso já vinha acontecendo a algum tempo, os empresários vinham assinalando cada vez menos essa questão, mostrando que outros problemas ganharam mais relevância e a falta ou alto custo de matéria prima vinha também deixando de ter essa importância tão grande”. O índice de saúde financeira do empresário se manteve estável. Na comparação do quarto trimestre com o terceiro de 2022, o índice teve uma ligeira queda de 0,7%, mas o resultado permanece acima da média histórica.

*Com informações do repórter Marcos Pera