Confiança nas urnas eletrônicas cresce e atinge 82%, diz Datafolha

Dados apontam que 47% da população ‘confia muito’ no sistema eleitoral; pesquisa ouviu cerca de 2.500 pessoas de 181 municípios

Nelson Jr./ ASICS/TSE Além disso, os jovens de 16 a 24 anos representam a maioria dos que confiam na tecnologia atual



A credibilidade das urnas eletrônicas cresceu: 82% dos brasileiros acreditam no sistema. É o que revela uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que ouviu cerca de 2.500 pessoas, em 181 municípios. O resultado é dividido entre os que “confiam muito no sistema”, quase metade da população, 47%, e os que “confiam um pouco”, que representam 35% dos entrevistados. Em 2020, a taxa de confiança era de 69%, sendo que 33% “confiavam muito” nos equipamentos. As pessoas também responderam se seria melhor retomar o voto impresso: 77% dos brasileiros são contra e 20% defendem o retorno ao antigo sistema. Entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, a porcentagem que apoia o voto em papel chega a 40%. Além disso, os jovens de 16 a 24 anos representam a maioria dos que confiam na tecnologia atual, sendo 87% dos que apoiam o sistema.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor