Conflito Israel-Irã pode impactar preços dos combustíveis no Brasil

A escalada da tensão no Oriente Médio, após o conflito direto entre Irã e Israel, está gerando forte pressão sobre os preços internacionais do petróleo e pode resultar em um aumento no valor dos combustíveis no Brasil. Distribuidoras já alertam para a possibilidade de repassar os custos aos consumidores, especialmente no diesel, devido à alta de 8% no barril de petróleo do tipo Brent. Apesar de o Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo bruto, o país ainda depende da importação de grandes volumes de combustíveis refinados, como diesel e gasolina, para suprir a demanda interna. Em 2023, por exemplo, o país importou mais de 14 bilhões de litros de óleo diesel, um mercado que movimentou mais de 8 bilhões de dólares.

O conflito teve um impacto imediato no mercado global. Na última sexta-feira (13), o petróleo Brent, referência para o setor, disparou, aproximando-se da marca de US$ 75 por barril. A expectativa é de mais pressões altistas, já que não há perspectiva de um cessar-fogo a curto prazo entre as nações.

A Petrobras, que realizou recentes reduções nos preços, agora analisa internamente os efeitos da crise para decidir sobre um eventual repasse. A situação é delicada, pois o óleo diesel é um combustível estratégico para a economia brasileira, fortemente dependente do transporte rodoviário. Qualquer aumento de preço tem potencial para impactar diretamente a inflação e os custos logísticos em todo o país. O cenário, portanto, é de alerta para o consumidor e para os setores produtivos.

