Congresso analisa vetos presidenciais nesta terça; governo articula acordos

Expectativa é que 26 vetos sejam analisados pelos deputados e senadores, sendo 20 deles parciais

Líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, explicou que estão sendo negociados acordos para alguns vetos



Deputados e Senadores devem analisar 26 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro em propostas aprovadas nas duas Casas. A sessão Câmara está prevista para começar às 14h e a do Senado Federal às 18h. Depois disso, às 20h, os deputados voltarão a se reunir. Dos 26 vetos, 20 são parciais e uma das propostas que segundo o próprio presidente deverá ser revista é a questão envolvendo a distribuição de absorventes para estudantes e baixa renda e pessoas em situação em rua. Bolsonaro reclamou que o Congresso Nacional precisa apontar as fontes de recursos quando aprovar um projeto. “Sabe da dificuldade da mulher que não tem recurso, a gente sabe disso. Tudo joga na conta do Estado sem responsabilidade. Outra coisa, qualquer coisa que faça para ajudar alguém, outro alguém vai ter que pagar. Ou dinheiro cai do céu?”, questionou. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, explicou que estão sendo negociados acordos para alguns vetos, mas que existe uma movimentação no sentido do Congresso manter o entendimento do Executivo em outros pontos, como tem acontecido em sessões anteriores. Vale lembrar que a derrubada de vetos era uma situação nas administrações passadas.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin