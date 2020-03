Após carnaval, Congresso discute vetos ao Orçamento Impositivo

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Deputados e Senadores voltam aos trabalhos após feriado do carnaval



Deputados e senadores devem se reunir nesta terça-feira (03) para discutir a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à proposta do Congresso para o chamado orçamento impositivo, que tira do Executivo o poder de decidir como investir cerca de 30 bilhões de reais do orçamento de 2020.

O Governo Federal, contrário à proposta, já tinha fechado acordo com os presidentes da Câmara e Senado aceitando a modificação. No entanto, a proposta, que está sendo classificada com um parlamentarismo branco, enfrenta resistência entre os próprios parlamentares, como explica o líder da oposição no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues.

“Mas isso significa a aprovação de uma emenda branca do parlamentarismo. O governo de Jair Bolsonaro passará, outros governos virão e o Brasil fica. Seja quem for o presidente da república, ele foi designado pelo voto da maioria dos brasileiros.”

Deputados e Senadores voltam aos trabalhos após feriado do carnaval. A expectativa é que Bolsonaro procure nesta semana os presidentes da Câmara e Senado para garantir que não existam mal entendidos. “O parlamento nosso têm seus problemas. Não vou criticar o parlamento, eu respeito”, afirmou o presidente durante pronunciamento.

Diante do temor que as recentes polêmicas acabem atrasando a votação de projetos importantes no Congresso, principalmente os econômicos, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, garantiu que não haverá paralisações. O Congresso trabalha, segundo ele, para garantir o crescimento do país e aumentar a confiança. De acordo com Maia, incompreensões não vão tirar o foco e a serenidade dos parlamentares.

Nesta quarta-feira (03), a Comissão Mista da Reforma Tributária deve iniciar as discussões sobre o assunto no Congresso.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.