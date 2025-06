Congresso sedia 11º Fórum Parlamentar do Brics a partir de terça

Embora a abertura oficial do evento esteja marcada para quarta-feira, a programação começará amanhã com dois encontros paralelos

Edilson Rodrigues/Agência Senado Brics, composto por 11 países, é um fórum de articulação político-diplomática e cooperação do sul global



O Congresso Nacional do Brasil será o palco da 11ª edição do Fórum Parlamentar do Brics, que ocorrerá de 3 a 5 de junho. Este evento de grande importância reunirá delegações de países membros do grupo, incluindo África do Sul, China, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Irã, Egito, Rússia, além do Brasil. Além dos membros, o fórum contará com a presença de representantes de países parceiros do Brics, como Belarus, Bolívia, Cuba, Nigéria e Cazaquistão. Devido ao sistema bicameral de alguns países, o número de delegações confirmadas até o momento é de pelo menos 18, superando o número de nações representadas. O Novo Banco do Desenvolvimento participará virtualmente, reforçando a importância do evento.

O Brics, composto por 11 países, é um fórum de articulação político-diplomática e cooperação do sul global. Este encontro anual é visto como um passo crucial na consolidação da cooperação interparlamentar entre os países membros. O evento reafirma o compromisso dos poderes legislativos com o fortalecimento do diálogo político, o intercâmbio de boas práticas e a construção de uma agenda comum voltada para o desenvolvimento sustentável, justiça social e governança multilateral. Embora a abertura oficial do fórum esteja marcada para quarta-feira, a programação começará na terça-feira com dois encontros paralelos. Um deles será o encontro dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do Brics e o outro será a reunião de mulheres parlamentares do Brics.