Congresso e TSE discutem adiamento das eleições municipais

Tiago Hardman/Futura Press/Estadão Conteúdo No momento, a data mais cogitada pelos partidos é o dia 15 de novembro para o primeiro turno, com o segundo acontecendo duas semanas depois



Lideranças do Congresso fizeram uma reunião virtual com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e com médicos e cientistas para discutir o possível adiamento das eleições municipais deste ano. O primeiro turno da eleição está previsto para acontecer no dia 4 de outubro e o segundo, para o dia 28 de outubro. ”

Para mudar essas previsões, o Congresso precisa aprovar uma PEC. No momento, a data mais cogitada pelos partidos é o dia 15 de novembro para o primeiro turno, com o segundo acontecendo duas semanas depois.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sugere as mesmas datas. Ele defende que a proposta, seja ela qual for, vá à votação em até duas semanas.

Algumas ideias vêm sendo ventiladas pelos parlamentares com o argumento de adaptar a eleição ao novo contexto. Segundo especialistas que estiveram na reunião do TSE, mesmo com a curva de contágios com projeção de queda, o segundo semestre deve impor alguns cuidados.

Uma das dessas ideias é a ampliação do tempo da propaganda de rádio e televisão. Rodrigo Maia afirma que ela não geraria custos extras aos cofres públicos, pois viria de renúncias fiscais das emissoras, e defende a proposta.

*Com informações do repórter Levy Guimarães