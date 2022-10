Conheça a futura primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, a Janja

Socióloga é filiada ao Partido dos Trabalhadores de 1983 e foi figura importante na campanha eleitoral do seu marido e novo presidente eleito

CARL DE SOUZA / AFP Rosângela da Silva, a Janja, será a futura primeira-dama do Brasil



A futura primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, conhecida pelo apelido “Janja”, de 56 anos, é formada em sociologia pela Universidade Federal do Paraná e ganhou notoriedade nacional ao participar intensamente da campanha eleitoral do seu marido e presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 77 anos. Ambos subiram ao altar em 18 de maio de 2022, porém a socióloga já era uma conhecida pelo Partido dos Trabalhadores desde 1983, quando se filiou à legenda. Do alto do conhecimento do PT, ela se apresentou disposta a encarar a responsabilidade de acompanhar Lula na terceira passagem pelo cargo mais importante do país a partir de 1º de janeiro de 2023. E na intensa corrida do processo eleitoral do marido para voltar ao Palácio do Planalto, a socióloga não foi uma coadjuvante. Janja subiu nos palanques e, mesmo sem holofotes, marcou presença e foi considerada por muitos uma figura importante na campanha vitoriosa de Lula.

*Com informações da repórter Nanny Cox