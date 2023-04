Conselho de Administração escolhe Mário Spinelli como novo diretor de governança da Petrobras

Decisão do grupo foi tomada nesta quarta-feira após duas votações; Assembleia-Geral nesta quinta definirá próximos conselheiros da estatal

Nome fazia parte de uma lista tríplice encaminhada pela nova gestão do presidente Jean Paul Prates ao Conselho de Administração



O Conselho de Administração da Petrobras decidiu escolher Mário Spinelli para ser o novo Diretor de Governança e Conformidade da estatal. A escolha foi deita pelo Conselho nesta quarta-feira, 26. No passado, ele já atuou na Petrobras no cargo de ouvidor-geral. Seu nome fazia parte de uma lista tríplice encaminhada pela nova gestão do presidente Jean Paul Prates ao Conselho de Administração. Spinelli teve seis votos, enquanto outra candidata teve três. Dois conselheiros não quiseram votar. Em uma segunda votação, houve convergência em torno do nome de Spinelli para o cargo. A decisão ocorreu após membros da Federação Única dos Petroleiros (FUP) protestarem contra a indicação do Comitê de Pessoas da estatal, que sugeriu um nome fora da lista tríplice: Salvador Dahan, que esteve à frente da diretoria na gestão de Jair Bolsonaro (PL). Seu nome, entretanto, não foi avaliado nesta quarta.

A FUP considerava uma eventual escolha dele algo inadmissível. “Manter na diretoria de Governança e Conformidade alguém que assistiu aos vários casos de assédio sexual dentro da companhia é no mínimo estranho. […] É inadmissível que alguém que não fez nada contra os casos de assédio sexual e desrespeitou os procedimentos da empresa se mantenha na diretoria”, disse Deyvid Bacelar, coordenador da FUP. Nesta quinta acontece a Assembleia-Geral de acionistas, para definir quem serão os futuros conselheiros da petroleira. Os nomes já foram indicados pelo governo federal há semanas e analisados por comitês internos.

