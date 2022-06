Conselho de Ética da Câmara arquiva processo do PT contra Soraya Manato

Senador Humberto Costa e o Partido dos Trabalhadores acusavam a deputada de quebra de decoro parlamentar por publicações nas redes sociais

Elaine Menke/Câmara do Deputados Nesta quarta-feira, 1, a deputada participou da comissão do Conselho de Ética



O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar o processo contra a deputada Soraya Manato. A ação foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo senador Humberto Costa, que acusaram a deputada de quebra de decoro parlamentar. O motivo foram duas postagens feitas pela política no Facebook em fevereiro de 2021, que falavam sobre investigações já arquivadas pela Justiça contra o senador. Em uma delas, Soraya lembra que Humberto Costa foi delatado na Operação Lava Jato pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Na segunda publicação se refere ao senador como “vampiro da saúde” e diz que ele participou de um esquema de desvio de recursos. Nesta quarta-feira, 1, a deputada participou da comissão do Conselho de Ética e afirmou que o assunto é “irrelevante”. O relator, deputado Marcelo Morais, entendeu não haver justa causa para o prosseguimento da recomendação e recomendou o arquivamento do processo.

*Com informações da repórter Marília Sena