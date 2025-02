Conservadores e centro-esquerda discutem coalizão na Alemanha

Vencedores das últimas eleições da União Democrática Cristã se reunem com a cúpula do Partido Social Democrata para dar início às conversas sobre aliança durante novo governo

EFE/HANNIBAL HANSCHKE Friedrich Merz, provável novo chanceler, lidera o partido União Democrata Cristã



Nesta sexta-feira (28), os líderes da União Democrática Cristã (CDU), que recentemente venceram as eleições na Alemanha, começaram intensas negociações com a cúpula do Partido Social Democrata (SPD) para discutir a formação de uma coalizão governamental. A expectativa é que o novo governo assuma por volta da Páscoa, em 20 de abril. Friedrich Merz, provável novo chanceler, lidera o partido conservador, que não obteve votos suficientes para governar sozinho, necessitando de uma aliança. A única opção viável seria uma coalizão entre centro-direita e centro-esquerda, excluindo o partido de extrema-direita, AfD.

Apesar das negociações em andamento, existem divergências significativas entre os partidos, especialmente em relação à política econômica e à imigração. Os conservadores defendem a austeridade fiscal, enquanto os sociais-democratas propõem maior gasto público. Além disso, Metz prometeu durante a campanha endurecer as políticas de imigração, enquanto os sociais-democratas preferem uma abordagem mais inclusiva. Essas diferenças podem atrasar a formação do novo governo, inicialmente prevista para a Páscoa.

Até que um novo governo seja formado, Olaf Scholz continua a governar a Alemanha de forma minoritária. Seu papel no futuro governo dependerá das concessões feitas pelos conservadores e da exclusão de alianças com partidos de direita. As negociações devem se estender por várias semanas, e o cenário político alemão permanece incerto.

