Consulta ao primeiro lote da restituição do IR começa nesta sexta

A Receita Federal abre nesta sexta-feira (23) a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, beneficiando mais de 6 milhões de contribuintes com um montante total de R$ 11 bilhões. Este lote é considerado o maior da história em termos de restituições, e os pagamentos serão realizados em cinco lotes, com o primeiro agendado para 30 de maio, coincidindo com o prazo final para a entrega das declarações. Os lotes subsequentes estão programados para serem pagos em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

Para aqueles que ainda não enviaram suas declarações, é crucial que se apressem, pois o prazo se encerra em 30 de maio. A não entrega das declarações pode acarretar problemas no CPF e multas significativas. Portanto, é essencial que os contribuintes organizem sua documentação e enviem suas declarações para evitar complicações futuras. Além das restituições do Imposto de Renda de 2025, o pagamento de 30 de maio incluirá lotes residuais. Aproximadamente 7 bilhões de reais do total de 11 bilhões serão destinados a grupos prioritários, como idosos acima de 80 anos, pessoas entre 60 e 79 anos, e contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A consulta ao lote de restituição pode ser realizada acessando o portal “Meu Imposto de Renda” no site da Receita Federal. É importante destacar que aqueles que ainda não declararam não estão incluídos em nenhum lote e precisam enviar suas declarações para saber quando receberão a restituição. Contribuintes que enviarem suas declarações por último também receberão suas restituições por último.