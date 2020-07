Unica: Consumo de combustíveis cai 24% em maio

Lucas Lucaz Ruis/Estadão Conteúdo No acumulado de janeiro a maio, o consumo de combustíveis no mercado nacional atingiu 19 bilhões de litros, uma queda de 12,7% na comparação com o mesmo período de 2019



O Mercado de combustíveis registra queda de 24% em maio no Brasil. Dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, apontam um volume de mais de 3 bilhões de litros utilizados por veículos leves; um aumento de 8% sobre o mês de abril de 2020; que anotou os efeitos mais negativos do coronavírus na economia.

O diretor técnico da UNICA, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Antonio de Pádua, salienta o maior recuo do etanol no período e o comportamento dos preços.

No acumulado de janeiro a maio, o consumo de combustíveis no mercado nacional atingiu 19 bilhões de litros, uma queda de 12,7% na comparação com o mesmo período de 2019. Na avaliação nacional, com exceção do Amazonas, com crescimento de 6,7% no consumo de etanol, todos os demais estados apresentaram quedas sensíveis no consumo do biocombustível.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos