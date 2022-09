Consumo de gás de cozinha caiu no 1º semestre, aponta estudo

Maiores quedas foram observadas no Sul (5,9%) e no Sudeste (5,7%) do país

Pedro Ventura/Agência Brasil Com o aumento do valor do GLP, a população tem aumentado a demanda por lenha para cozinhar



O consumo de gás de cozinha no Brasil caiu 4,5% no primeiro semestre de 2022. É o que revela o estudo feito pelo Observatório Social do Petróleo. Esse é o pior desempenho desde 2014. De acordo com o levantamento, As maiores quedas foram observadas no Sul (5,9%) e no Sudeste (5,7%) do país. Entre os Estados, houve uma redução significativa do consumo de gás no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, locais onde a demanda encolheu quase 8%. Em São Paulo a queda foi de 5,9% e no Rio de Janeiro foi de 4,2%. O preço do GLP foi apontado como um dos principais motivos para a redução no consumo de gás. Em média, o botijão de 13 kg custava R$ 110,36. Mas de acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) , observa-se um incremento do uso da lenha como fonte de energia no país. Segundo o estudo da EPE, a principal fonte de consumo de energia no país é a energia elétrica, a lenha aparece em segundo lugar e em terceiro o GLP.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga