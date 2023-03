Consumo nos lares brasileiros cresce no primeiro bimestre de 2023, aponta Abras

Apesar da inflação, supermercados esperam um aumento de 15% no consumo dos itens típicos da Páscoa

aleksandarlittlewolf/Freepik Consumo dos lares brasileiros cresceu no último bimestre de acordo com a Abras



Em entrevista coletiva à imprensa, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou os dados do consumo nos lares brasileiros. De acordo com o órgão, a trajetória de crescimento se manteve, e o consumo encerrou o primeiro bimestre em alta de 1,44%. Na comparação entre os meses, houve recuo de 2% em fevereiro, queda atribuída ao menor número de dias do mês. Mas na comparação com fevereiro de 2022, houve alta de 0,95%. Ao apresentar o levantamento, o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, destacou a importância do setor: “Há contrariedade de qualquer possibilidade de aumento de impostos, principalmente na alimentação. A gente trata de uma atividade essencial, como é o supermercado, que tem a responsabilidade de abastecer os lares brasileiros. Isso representa mais de 87%, quando nós falamos de consumo de alimentos, bebidas, higiene e limpeza”. O resultado contempla os formatos de loja atacarejo, supermercado convencional, loja de vizinhança, hipermercado, minimercado e e-commerce.

Apesar da inflação, os supermercados esperam um aumento de 15% no consumo dos itens típicos da Páscoa. Peixes variados e o tradicional bacalhau estão entre as principais opções para o almoço, mas os ovos de páscoa estão até 15% mais caros. “Importância da pesquisa de preços neste momento de um produto sazonal e que tem uma visibilidade e um consumo bastante grande neste período, que é o ovo de páscoa (…) É importante o consumidor ficar muito atento às ofertas e promoções porque neste período elas aumentam bastante”, alertou o vice-presidente da Abras. De acordo com os supermercadistas, a maior demanda por produtos deve ocorrer na semana que antecede ao feriado da Páscoa, com aumento de 50% na comercialização.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto