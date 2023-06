Contas de luz não terão cobrança extra até o fim deste ano, diz diretor geral da Aneel

Sandoval Feitosa afirma que reservatórios das hidroelétricas brasileiras têm quantidade significativa de água para ‘atravessar’ o período seco

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que as contas de luz não terão cobrança extra até o fim deste ano. A perspectiva positiva foi traçada nesta quinta-feira, 1º, pelo diretor geral da agência, Sandoval Feitosa. De acordo com ele, mesmo em período de escassez de chuva, os reservatórios das hidroelétricas brasileiras têm quantidade significativa de água para “atravessar” o período seco, que acaba em meados de outubro. “Até o fim do ano podemos ficar tranquilos. Importante lembrar que, no mês passado, as projeções de inflação do Banco Central previam bandeira amarela. Nós mandamos um ofício ao banco para que fosse corrigido, considerada as revisões da agência, que estão sinalizando que seráb bandeira verde até o fim do ano”, comentou Sandoval. Em relação ao processo judicial da Holding Light, o diretor geral da Aneel disse que não há nenhuma irregularidade nesse processo e que a empresa tem até a próxima segunda-feira, 5, para manifestar a agência e ao Ministério de Minas e Energia o interesse de renovar a concessão da distribuidora.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.