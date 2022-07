Contas do setor público registraram um rombo de R$ 33 bilhões em maio

Marca é a segunda maior da história, só perde para os R$ 131 bilhões atingidos em 2020

Pixabay Governo Federal representa R$ 40 bilhões de reais nesse déficit, as estatais devem R$ 307 milhões e Estados e municípios representaram um saldo de R$ 7,3 bilhões



As contas do setor público consolidado, que incluem o Governo Federal, Estados, municípios e empresários de todas as estatais, registraram um rombo de R$ 33 bilhões em maio. O valor é praticamente o dobro do mesmo mês de 2021. O dado foi divulgado pelo Banco Central na última sexta-feira, 29, e significa o resultado primário da subtração das receitas pelas despesas, sem contar com os juros da dívida. Essa marca é a segunda maior da história, só perde para os R$ 131 bilhões, recorde atingido em 2020.

O Governo Federal representa R$ 40 bilhões de reais nesse déficit, as estatais R$ 307 milhões e Estados e municípios representaram um saldo de R$ 7,3 bilhões. No valor acumulado dos últimos 12 meses, o setor público consolidado ainda está em superávit de R$ 119,9 bilhões, o que equivale a 1,32% do PIB. O governo procura receber dividendos das estatais para fechar as contas de 2022 pela primeira vez no azul, após longos anos de vermelho.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos