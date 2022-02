Contratações para trabalho remoto crescem 39% no mês de janeiro

Primeiro mês de 2022 teve admissão de mais de 30 mil profissionais para vagas a distância

Arquivo/Agência Brasil Em números percentuais, as contratações remotas por empresas de alimentos e bebidas somam alta de 300%



O ano de 2022 começou com crescimento nas por admissão de novos funcionários para trabalho remoto. Apenas no mês de janeiro foram mais de 30 mil profissionais contratados, o que representa alta de mais de 39% em relação a 2021. Dados da startup unico apontam que o varejo, saúde e o setor de alimentos e bebidas foram os segmentos que mais contrataram no primeiro mês do ano, com 7.266, 4.948 e 4.577 admissões, respectivamente. Terceirização (2.574) e mobilidade (1.172) aparecem na sequência. Em números percentuais, as contratações remotas por empresas de alimentos e bebidas somam alta de 300%, seguida pelo setor da saúde, com 164% de crescimento, quando comparados com o ano anterior. Outro destaque é o aumento significativo para mobilidade, que passou do 20º lugar para a 5ª posição em um ano, considerando as admissões de janeiro. “A retomada está acontecendo aos poucos e os meses com o maior número de contratações foram setembro, outubro e novembro. Períodos que precedem datas de grande movimento econômico como Dia das Crianças, Black Friday e Natal”, explicou Filipe Bertocco, consultor da unico, empresa que atua com soluções digitais para empresas. No geral, o trabalho remoto foi impulsionado desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, quando empresas, comércios, escritórios e outros estabelecimentos tiveram suas atividades restritas pela alta transmissão do coronavírus, impondo a adoção do trabalho remoto pelos funcionários.