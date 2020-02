Contribuinte que caiu na malha fina do IR pode consultar restituição a partir desta segunda

Marcelo Casall Jr.Agência BRasil Para saber se a declaração foi liberada, é necessário o acesso a página da Receita na Internet ou ligar para o número 146



A Receita Federal abre, nesta segunda-feira (10), a consulta ao lote residual do Imposto de Renda do mês de fevereiro.

Os contribuintes também poderão consultar as restituições dos exercícios de 2008 a 2019. Os lotes são referentes as pessoas que caíram na malha fina, mas que acertaram as irregularidades posteriormente.

De acordo com a Receita, 116 mil pessoas receberão no dia 17 de fevereiro o crédito de mais R$ 297 milhões. Desse total, R$ 133 milhões são referentes a contribuintes com prioridade no recebimento.

Quanto ao Imposto de Renda de 2019, serão pagos R$ 184 milhões a 77 mil contribuintes.

Para saber se a declaração foi liberada, é necessário o acesso a página da Receita na Internet ou ligar para o número 146. Na consulta à página da Receita, é possível observar o extrato da declaração e se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento.

Nesse caso, o contribuinte pode avaliar e fazer a regularização, mediante entrega de declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante um ano ou o contribuinte deverá solicitá-la por meio da Internet.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos