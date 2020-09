Com mais três nomes confirmados, convenções prosseguem nesta segunda em São Paulo

Entre os que já foram confirmados está a deputada federal Joice Hasselmann pelo PSL, o empresário Andrea Matarazzo pelo PSD e Levy Fidelix do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)

As convenções partidárias para confirmar os nomes dos candidatos à prefeitura de São Paulo estão a todo vapor. Neste feriado de 7 de setembro é a vez do deputado estadual Arthur Moledo do Val, o Mamãe falei, ser oficializado na disputa pelo Patriotas. No sábado, 5, o Partido Novo confirmou a indicação de Felipe Sabará, a vice será a economista Maria Helena. Ex-secretário do atual governador João Doria na prefeitura da capital, Sabará promete focar nas questões sociais. “Infelizmente, a prefeitura abandonou as pessoas. Quem mais utiliza o serviço público está esquecido. Por isso o Estado tem que focar no essencial, que é a saúde, prevenção de saúde e saneamento, educação e segurança da cidade”, afirma. Ainda no sábado, o deputado Orlando Silva teve o nome confirmado pelo PCdoB e será a primeira vez que o partido, historicamente aliado do Partido dos Trabalhadores (PT), terá um candidato próprio na capital paulista. “Não possível que na mesma cidade uma pessoa que nasceu no Grajaú tenha expectativa de 60 anos e quem vive em Moema tenha de 80 anos. É na mesma cidade, é praticamente na mesma região da cidade”, afirma.

O líder do MTST, Guilherme Boulos, foi confirmado como candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e terá como vice a deputada federal e ex-prefeita de São Paulo, Luiza Erundina. O Partido Verde (PV) decidiu retirar a candidatura de Eduardo Jorge e apoiar o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) à reeleição ao cargo. Além destes, já foram confirmados a deputada federal Joice Hasselmann pelo Partido Social Liberal (PSL), o empresário Andrea Matarazzo pelo Partido Social Democrático (PSD) e Levy Fidelix do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), partido do vice-presidente Hamilton Mourão. Na quinta-feira o Republicanos deve confirmar a candidatura do deputado federal Celso Russomanno. A convenção do PSB, do ex-governador Márcio França está marcada para acontecer na sexta-feira, 11 de setembro. Já o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) vai lançar a candidatura à reeleição do prefeito Bruno Covas no dia 12. No mesmo dia, o nome de Jilmar Tatto, ex-deputado federal e ex-secretário de transportes deverá ser confirmado pelo PT.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni