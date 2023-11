Coordenador dos povos indígenas da gestão Tarcísio quer participação maior de etnias na sociedade

Cacique Cristiano Awa Kiririndju assumiu a coordenadoria de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI) do Estado de São Paulo e busca trabalhar para atender as reinvindicações da população

Jovem Pan News/Reprodução Em São Paulo, existem 7,8 mil indígenas em 90 aldeias e 40 mil nas cidades



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

Nesta semana, o governador Tarcísio de Freitas deu posse ao Cacique Cristiano Awa Kiririndju como coordenador de Políticas para os Povos Indígenas (CPPI) do Estado de São Paulo. O objetivo da pasta é ampliar a aprofundar a participação social de etnias que vivem na região. “Queremos que a nossa juventude indígena tenha um futuro promissor. Não é só porque nós moramos dentro da Mata Atlântica, respeitando a cultura e os costumes, que não podemos desenvolver várias ações ligadas ao turismo, educação e saúde. Hoje, nós temos a coordenadoria para mediar junto às outras secretarias estes trabalhos”, declarou o cacique. O secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, destaca que a criação do órgão executivo é uma grande conquista para as comunidades indígenas, que poderão disputar o orçamento. “Entendemos que era necessário criar dentro da estrutura de Estado uma coordenadoria para políticas públicas das comunidades indígenas. Nós vamos dar poder real e efetivo para que as comunidades indígenas disputem o orçamento público aqui dentro em condições de igualdade”, afirmou.

A expectativa é de que a comunidade indígena tenha voz e suas reinvindicações sejam atendidas. No Estado, existem 7,8 mil indígenas em 90 aldeias e 40 mil nas cidades. A população está dividida em 37 territórios. No total, são 5 etnias. Formado em pedagogia pela Universidade de São Paulo (USP), o cacique está confiante em desempenhar um bom papel. “Além de ter uma formação, eu sou de aldeia. Eu nasci em aldeia e vivo em uma comunidade indígena. Então, eu tenho todo o conhecimento além do cultural e das necessidades da comunidade indígena”, afirmou.

*Com informações do repórter Daniel Lian