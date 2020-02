Coreia do Sul relata 100 novos casos de coronavírus, país registra primeira morte

EFE/EPA/YUAN ZHENG A Coreia do Sul registrou na quinta-feira (20) a primeira morte causada pela doença



O governo da Coreia do Sul relatou nesta sexta-feira (21) 100 novos casos de coronavírus. O país registrou na quinta-feira a primeira morte causada pela doença.

Até o momento, foram registrados 204 casos de pessoas infectadas pelo Covid-19 na Correia do Sul desde que epidemia começou a se espalhar. A cidade de Daegu, quarta maior do país com cerca de 2,5 milhões de pessoas, é o foco do governo para combater a doença.

Na China, epicentro do Covid-19, o número de infectados pelo coronavírus ultrapassa 75 mil casos, segundo levantamento realizado nesta sexta-feira. Ao todo, já foram registradas 2.339 mortes pela doença no país.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto do novo coronavírus como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 30 de janeiro de 2020. Os primeiros casos da doença foram identificados em dezembro de 2019, na China.

De acordo com informações da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a organização, juntamente com a OMS, está prestando apoio técnico aos países para uma preparação e resposta ao surto do novo vírus. Sob supervisão da OMS, testes clínicos estão investigando a eficácia de dois remédios para o tratamento do novo vírus. A expectativa é que os resultados estejam disponíveis em até três semanas.

O Brasil tem apenas um caso suspeito de coronavírus, de acordo com informação dada por representantes do Ministério da Saúde, na tarde da quinta-feira (20), em Brasília. Trata-se de uma criança de dois anos, moradora de São Paulo, que esteve na China.

*Com informações de Estadão Conteúdo.