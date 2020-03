Casos de coronavírus devem aumentar no Brasil, afirma especialista

Fernando Frazão/Agência Brasil Com o aumento do número de casos, uma escola da capital paulista começou a encaminhar os alunos que estão gripados para casa



Com a proliferação do coronavírus pela Europa, o número de casos da doença no Brasil deve aumentar. É o que afirma a coordenadora da UTI de infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ho Yen Li, em entrevista ao Jornal da Manhã nesta segunda-feira (02). Segundo ela, medidas de higiene são mais importantes e eficazes que o pânico.

Para Ho Yeh Li, as medidas tomadas pelo Governo de São Paulo para tratamento dos casos confirmados é correta, já que uma sobrecarga dos hospitais públicos poderia sobrecarregar o sistema de saúde e até mesmo aumentar a gravidade da doença.

“Não tem que sobrecarregar sistema de saúde com casos que não necessitam de internação. As outras doenças continuam existindo, então não dá para você ocupar os leitos hospitalares sem necessidade real. Além disso, geralmente, em casa o paciente consegue seguir a própria rotina de uma forma mais segura e reduz a transmissão intra hospitalar. No hospital tem outras pessoas, o que pode facilitar ter casos mais graves”, afirma a coordenadora.

Ainda de acordo com Ho Yen Li, com o aumento dos casos na Europa, é esperado que aumentem os casos no Brasil, já que o país recebe mais turistas de países europeus do que asiáticos. “Devemos lembrar que tivemos em 2009 a gripe suína, os números de casos foram muito maiores. O governo está seguindo o caminho certo. Infelizmente, devemos esperar que chegue aqui e até com certa força. Enquanto era restrita, principalmente, na Ásia, era mais seguro, porque não recebemos tantos turistas asiáticos como europeus. Tivemos carnaval, São Paulo foi a cidade que mais recebeu turistas, estamos em um verão não muito quente, então são fatores não muito favoráveis. O número de casos pode aumentar.”

Com o aumento do número de casos, uma escola da capital paulista começou a encaminhar os alunos que estão gripados para casa, uma medida para evitar um possível contágio pela doença.

“Precisamos separar o que é quarentena e isolamento. Quarenta é para quem veio de uma área e por isso é separada para ver se aparece a doença, já o isolamento é quando as pessoas que têm a doença são isoladas para não continuar transmitindo. Pelo que percebi, a escola adota medidas de quarentena. É muito difícil julgar, pois a escola está fazendo para proteger outras crianças. mas sabemos que a medida não é suficiente”, afirma Ho Yen Li, que defende que a quarentena não é totalmente eficaz para impedir a proliferação da doença.

Embora as suspeitas de novos casos da doença tenham crescido no Brasil, para a coordenadora não é motivo para pânico, já que, até o momento, os dois casos confirmados foram de pessoas que estiveram na Itália, país com epidemia do Covid-19. “Não temos infecção intra, ou seja, no próprio país. Medidas de higiene e cuidados são mais importantes que entrar em pânico. O uso indevido de máscara pode trazer a falsa sensação de segurança e trazer o efeito contrário.”