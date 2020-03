Epidemia de coronavírus coloca grandes eventos esportivos em xeque

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Entre as principais preocupações estão a Olimpíada e a Paraolimpíada de Tóquio, marcadas para acontecer entre 24 de julho e 6 de setembro



Desde o fim de dezembro, a epidemia do novo coronavírus deixou mais de 80 mil infectados pelo mundo e provocou uma onda de reações, como fechamento de lugares turísticos e cancelamentos de eventos das mais diversas áreas, do planeta especialmente na Ásia. Com a epidemia da doença, em todo mundo, há um monitoramento da situação para assegurar a manutenção de eventos como Grande Prêmio da China e a Copa América.

Entre as principais preocupações estão a Olimpíada e a Paraolimpíada de Tóquio, marcadas para acontecer entre 24 de julho e 6 de setembro. O treinamento dos voluntários que trabalharão durante os jogos foi adiado e não tem previsão para acontecer, mas o comitê organizador do evento reafirmou o compromisso de sediar o torneio nas datas programadas, sem cancelamento. Segundo informações, a única questão que está sendo levantada é a possibilidade de reduzir o revezamento da tocha olímpica.

Além da Ásia, a epidemia de coronavírus também provoca cancelamentos de eventos ao redor no mundo. Na Europa, o carnaval de Veneza, um dos mais tradicionais do planeta foi cancelado, a semana da moda em Milão teve desfiles esvaziados, na mesma cidade o salão do móvel não ocorrerá na data prevista. Até mesmo um novo filme da franquia Missão Impossível que seria gravado em solo italiano com o ator Tom Cruise foi adiado.

Ainda no velho continente e na Ásia entre dezenas de modalidades foram prejudicados, jogos de futebol, basquete, rugbi, tênis, badmington, golfe e natação. O Grande Prêmio da China em Xangai, marcado para 19 de abril, foi adiado pela Federação Internacional de Automobilismo.

Nem mesmo a América do Sul escapou dos reflexos do Covid 19. O encontro do conselho da Fifa, programado para acontecer em Assunção, no Paraguai, será realizado por videoconferência. Entretanto, por outro lado, a Copa América deste ano está garantida para o mês de junho na Argentina e Colômbia. O ministro do Turismo e Esporte argentino, Matias Lammens afirma que estão acompanhando de perto a situação.

*Com informações do repórter Daniel Lian.