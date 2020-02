Coronavírus já fez mais de 2 mil vítimas na China

EFE Mais de 2 mil pessoas morreram na China por conta do coronavírus



O governo da China atualizou o número de infectados e mortos pelo coronavírus no país. Segundo informou a Comissão Nacional de Saúde nesta quarta, 19, 2.004 pessoas morreram em decorrência da doença, e 74.185 estão infectados.

A maior parte dos casos está em Wuhan, epicentro da epidemia que permanece em quarentena desde 23 de janeiro. Ainda de acordo com o governo, somente 4,7% dos registros são críticos.

Mais de meio milhão de pessoas que estiveram em contato com pessoas infectadas foram monitoradas pelas autoridades locais de saúde.

Brasil

Nesta terça, 18, o Ministério da Saúde também atualizou os casos monitorados no país. Por ora, cinco pessoas estão em observação – quatro em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul.

Até o momento, 45 casos já foram descartados em todo o Brasil, que permanece sem nenhum registro do vírus. Segundo o Ministério, a mobilização e a atenção deve continuar. Todas as notificações são avaliadas por especialistas em saúde. O descarte acontece principalmente por conta do resultado positivo para outros tipos de vírus respiratórios.

* Com EFE.