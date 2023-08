Coronel é suspeito de usar estrutura da PM-DF para transportar R$ 1 milhão em espécie, aponta PGR

Jorge Eduardo Naime, que é ex-comandante de operações da corporação, também está detido por omissão nos atos e invasões do 8 de Janeiro

Jefferson Rudy/Agência Senado Ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), coronel Jorge Eduardo Naime, em pronunciamento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro



O coronel Jorge Eduardo Naime, que é ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) é suspeito de ter aproveitado os recursos da corporação para acompanhar o transporte de dinheiro em espécie sem registro oficial. O transporte ilegal de pelo menos R$ 1 milhão teria ocorrido em junho de 2021. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-comandante da PM-DF o dinheiro foi escoltado de São Paulo até Brasília e Sérgio Barbosa de Assis é o homem apontado como responsável pelo montante. A PGR caracteriza a ação como um mecanismo de lavagem de dinheiro e corrupção. O coronel Naime foi detido após os atos e invasões do 8 de Janeiro pois atuou no planejamento da segurança da Esplanada dos Ministérios. De acordo com a PGR, o valor em dinheiro não caracteriza um financiamento dos atos, já que o transporte foi realizado em 2021. Nos últimos oito meses, a PM-DF está no centro das investigações sobre os atos do 8 de Janeiro.

Na última sexta-feira, 18, sete agentes da PM-DF se tornaram alvos de mais uma operação da Polícia Federal. Imagens apontam que, às 15h daquele dia, PMs que estavam de plantão no interior do Congresso Nacional chegaram a facilitar o acesso de invasores ao Salão Verde da Câmara dos Deputados.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro